Regina Duarte 'surta' em entrevista ao vivo à CNN Brasil; assista

Em entrevista à CNN Brasil, a secretária especial da Cultura, Regina Duarte, deu um "chilique" ao ver uma mensagem gravada pela atriz Maitê Proença fazendo críticas à sua gestão e ao governo Bolsonaro. Na mensagem, Maitê fala que os artistas estão se sentindo órfãos com a gestão da Cultura.

A ex-atriz da Globo não reagiu nada bem e disse que a equipe da emissora estava "desenterrando mortos e carregando um cemitério nas costas" ao exibir o vídeo e chegou a perguntar "quem é você" para a âncora, Daniela Lima, enquanto ela tentava explicar o contexto, dizendo que o vídeo foi enviado hoje à emissora pela própria Maitê. Regina recebeu em resposta um puxão de orelha de Daniela, que afirmou que neste momento o Brasil está enterrando muitos mortos pelo coronavírus, entre eles artistas sobre os quais Regina não emitiu nenhuma nota de pesar, e não desenterrando.

A secretária continuou se recusando a escutar os jornalistas e se virou para Daniel Adjuto: “Daniel, isso não foi combinado. O combinado foi uma entrevista com você.".

Foi assim que Regina Duarte respondeu a respeito do período da Ditadura, sobre torturas e mortes.



Em um momento anterior, ao ser questionada sobre a ditadura militar, ela disparou: "Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 1960, 1970, 1980… Gente, é para frente que se olha”. Sobre as mortes que ocorreram durante o regime militar no Brasil, Regina minimizou as vítimas: “Pessoas sempre morrem. Se você falar vida, do outro lado tem morte. Sempre houve tortura. Stalin, quantas mortes? Hitler, quantas mortes? Não quero arrastar um cemitério de mortes nas minhas costas. Não quero isso para ninguém”, disse ela, perguntando o porquê de se olhar para trás e dizendo que a Covid-19 havia trazido uma "morbidez para o Brasil".

Nos últimos dias, começaram a circular rumores de que Regina estaria sendo "fritada" por Bolsonaro, que poderia substituí-la a qualquer momento. Sobre isso, Regina também negou que será demitida.

Veja o que diz Maitê Proença em seu vídeo que tanto irritou Regina: ""A Cultura está perplexa com a falta de informação com o que tem sido feito: o proposto daquilo que foi prometido: o proposto. É inexplicável o silêncio sobre uma política para o setor. Nós estamos sobrevivendo de vaquinhas. Nesse túnel comprido, e sem futuro a vista para arte, que afinal, se faz juntando gente. Mas, afinal, até quando isso vai se sustentar. São muitos poucos os que têm reservas financeiras para milhares [de artistas] que estão à míngua. Enquanto isso, morrem os nossos gigantes: Rubens, Aldir... Nenhuma palavra de nosso presidente, de nossa secretária. Regina, eu apoiei desde o início o seu direito a posição que divergia da maioria. Regina, fala com a gente".

Veja a íntegra da entrevista: