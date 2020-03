Rafinha Bastos causa polêmica ao falar sobre Bolsonaro: 'Psicopata'

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

O apresentador Rafinha Bastos usou o Twitter na segunda-feira (16) para mostrar a indignação com o atual presidente do Brasil Jair Bolsonaro. A postagem insinua que Bolsonaro estaria fazendo ‘pouco caso’ da pandemia mundial.

O presidente não seguiu as orientações do Ministério da Saúde em evitar em aglomerações e compareceu na manifestação a favor do seu Governo.