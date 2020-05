Questionado sobre impeachment, Bolsonaro informa dia que irá deixar o Governo

O impeachment do governador do Amazonas

O presidente Jair Bolsonaro se posicionou no domingo (10) sobre sua futura saída do Governo. A declaração foi dada em frente ao Palácio da Alvorada, sua residência oficial, para um visitante que questionou sobre uma possível renúncia ou impeachment.

Sem falar com a imprensa, o presidente conversava com apoiadores quando um homem confrontou: a "democracia pede sua renúncia ou impeachment". Surpreso com a declaração, Bolsonaro respondeu: "Vou sair em 1º de janeiro de 2027", sugerindo que poderá concorrer e ganhar as eleições em 2022.