Posse do novo ministro da Educação terá participação virtual de Bolsonaro

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

A posse do novo ministro da Educação será na quinta-feira (16), às 16h, com participação virtual do presidente Bolsonaro. O comunicado foi emitido pelo próprio Milton Ribeiro em sua conta do Twitter.

"Acabei de ser informado pela chefia do gabinete da presidência que minha posse se dará nesta quinta-feira às 16hs no Planalto. O Presidente participará virtualmente", escreveu ele.

Ribeiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana chegou ontem à noite em Brasília. Em maio do ano passado ele foi nomeado pelo presidente como membro da Comissão de Ética Pública.