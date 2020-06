Plantão da Globo volta a anunciar dados da Covid-19 e expõe números retirados de site; vídeo

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

Plantão da Globo de hoje sobre o novo boletim dos mortos por coronavírus no Brasil pic.twitter.com/40IIUjxaq3 — Ricardo S (@RickSouza) June 7, 2020

Após o governo do presidente Jair Bolsonaro anunciar mudanças na divulgação dos dados da pandemia no novo coronavírus no Brasil, entre elas, um horário mais tarde para a divulgação dos dados, a Rede Globo novamente interrompeu a programação para informar os números atualizados.

O apresentador Flavio Fachel, foi quem mostrou o novo balanço. Com 904 mortes e 27.075 novos casos, os números totais não foram divulgados (retirados do site), mas somados pela emissora. O Brasil agora tem 672.846 casos e o número de mortes chega a 35.930.