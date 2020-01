Placa do Mercosul não será exigida para troca de cidade, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro informou nesta quarta-feira (22), em uma rede social, que a placa de veículos no padrão Mercosul não será exigida em caso de troca de município. "Placa nova apenas para carros novos ou em caso de furto ou dano", postou Bolsonaro.

Segundo um site de notícias do Globo, o modelo entra em vigor em todo o país no próximo dia 31, depois de diversos adiamentos. Até meados de janeiro, os estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e Rio Grande do Sul já tinham adotado o novo padrão.

Em junho de 2019, no adiamento mais recente, o governo descartou a troca em caso de mudança de propriedade (venda), mas ainda determinava que ela fosse adotada em caso de mudança de município.

Quem precisará trocar

Veículos novos: Primeiro emplacamento.

Veículos em circulação: Se as placas forem furtadas; Se as placas forem danificadas.