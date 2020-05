Paulo Cintura é detonado na web após tietar Bolsonaro: 'trocou o saúde é o que interessa'

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

O humorista Paulo Cintura esteve presente neste domingo (3), em uma manifestação pró-Bolsonaro, realizada em Brasília.

Famoso por seu personagem na 'Escolinha do professor Raimundo', o humorista tietou o presidente e lançou o seu famoso bordão "Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa" com uma pequena diferença, no lugar de saúde, ele colocou Bolsonaro.

Não demorou muito para que o humorista fosse atacado na web: "O Paulo Cintura dizia 'Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.' Hoje ele trocou o 'Saúde' por 'Bolsonaro'. Literalmente. Mais claro, impossível.", "E o Paulo Cintura virou o Paulo Tortura", "Vocês estão cientes de que podem acordar qualquer dia desses com Paulo Cintura ministro da Saúde, né? Espero que vocês não subestimem o potencial danoso de um ministério cujo membro menos imbecil anda vestido de astronauta." e "Triste ao descobrir que saúde não é realmente o que interessa para Paulo Cintura", foram alguns dos comentários.