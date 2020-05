Oposição pede anulação de eleições e CPI após revelações de Paulo Marinho

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Deputados e senadores de oposição e ex-aliados do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional reagiram após as declarações do empresário Paulo Marinho em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo", realizada no sábado (17).

Segundo o Uol, foram feitos pedidos de investigação, impeachment e até cassação da chapa que elegeu Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão, se comprovadas a denúncias do empresário.

Marinho, afirma que Flávio Bolsonaro o procurou após o segundo turno das eleições presidenciais em 2018, e afirmou que teve conhecimento sobre a Operação Furna da Onça, da Polícia Federal antes que ela ocorresse. A operação investigou a famosa "rachadinha", onde funcionários do gabinete de políticos devolvem parte do salário recebido com dinheiro público. A operação tornou público que Queiroz seria um dos funcionários "laranja" de Flávio.

Relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), elaborado em janeiro de 2018, reforça a versão divulgada pelo empresário Paulo Marinho e mostra que a PF sabia de movimentação de Queiroz antes das eleições de 2018.