Ministro da Educação Weintreub bate boca ao vivo ao ser perguntado sobre Teich na CNN Brasil

O ministro Abraham Weintraub batendo boca ao vivo com a Monalisa Perrone na #CNNBrasil pq ela perguntou da demissão do Teich e isso não tava combinado. Ele diz que preferia ser entrevistado por quem só segue o script (não faz pergunta incômoda ao governo). pic.twitter.com/pjKnscnRSp — Markos (@MarkosOliveira) May 15, 2020

O ministro da Educação bateu boca ao vivo nesta sexta-feira (15) com a apresentadora Monalisa Perrone, da CNN Brasil, após não gostar de uma pergunta feita pela jornalista sobre a polêmica demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich, que aconteceu ainda nesta sexta em meio a impasses com o presidente Jair Bolsonaro.

O ministro olha para o lado e questiona se essa pergunta havia sido combinada. "Não era o combinado da entrevista", afirmou. A jornalista explicou que como pessoa pública, ele pode ser perguntado sobre o assunto.

Na última semana, a secretária de Cultura de Jair Bolsonaro, Regina Duarte, "surtou" ao vivo durante entrevista na mesma emissora.