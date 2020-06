Marcelo Tas cobra dívida de Bolsonaro e promete depositar valor no Auxílio Emergencial

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Em conversa com Datena durante uma transmissão ao vivo do 'No Papo', no YouTube, o apresentador Marcelo Tas criticou Jair Bolsonaro e cobrou uma dívida judicial de 2019, que o presidente ainda não o pagou.

"Ele tentou me calar, o que acho inadmissível de um político", disse Tas ao falar sobre o processo movido por Bolsonaro ao jornalista por danos morais.

"O político não pode processar comunicadores. Ele me processou, perdeu, está me devendo R$ 2 mil, valor que a Justiça o penalizou. Já foi transitado em julgado", disparou. "Se você falar com ele, lembra ele viu?", pediu Tas a Datena, caso o âncora do Brasil Urgente falasse com o presidente.

Marcelo Tas afirmou ainda que caso Bolsonaro o pague, irá destinar o dinheiro ao auxílio emergencial do Governo.