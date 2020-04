Mandetta diz que Saúde 'dialoga, sim, com o tráfico e a milícia'

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Em coletiva nesta quarta-feira (8), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a Saúde “dialoga, sim, com o tráfico, com a milícia, porque também são seres humanos e precisam colaborar, ajudar, participar”. “Então, neste momento, quando a gente faz esse tipo de colocação, a gente deixa claro que todo mundo vai colaborar (no combate à covid-19)".

O ministro de Bolsonaro ressaltou que o combate à pandemia deve passar por comunidades dominadas pelo tráfico e pela milícia.

Ao Estadão, ele afirmou: "Como se entra no morro em guerra para retirar uma senhora com sintomas? Saúde não é polícia".

Durante a coletiva, Mandetta também defendeu que a hidroxicloroquina não seja usada politicamente. Mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso focado no medicamento, que ainda é objeto de muitas incertezas entre médicos e especialistas da área.