Lula diz em entrevista que é contra impeachment de Bolsonaro; entenda

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro em uma entrevista realizada dia 21 de fevereiro e publicada no último domingo (1º) no jornal suíço Le Temps e ao UOL e afirmou que a oposição não pode pedir o impeachment de Bolsonaro por não gostar dele.

"A não ser que ele [ Bolsonaro ] cometa um ato de insanidade, cometa um crime de responsabilidade, a gente então possa fazer o impeachment dele, mas se não fizer isso, nós não podemos achar que nós podemos derrubar um presidente porque não gostamos dele. Não podemos", disse Lula, segundo o UOl.

"Eu tenho alertado o PT para ter paciência, porque nós temos que esperar quatro anos", afirmou o ex-presidente. Analisando o atual cenário político nacional e internacional, em que a esquerda tem sofrido derrotas eleitorais, Lula acredita que o movimento precisa se refazer. “Acho que a esquerda tem que reconstruir o seu discurso", concluiu o ex-presidente.