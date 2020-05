Lima Duarte manda recado duro para Regina Duarte e dispara: 'Ela caiu quando entrou'

O gemido da cama no confinamento

O ator Lima Duarte, foi o convidado desta quinta-feira (21) para uma entrevista com Pedro Bial, no programa que leva seu nome. A conversa que tinha o foco principal na celebração dos 70 anos da TV, acabou com o ator mandando um recado para a atriz e ex-secretaria da cultura da gestão de Bolsonaro.

Entre os diversos assuntos abordados por Bial e Lima Duarte, que foi um dos poucos presentes ainda vivos na inauguração da extinta TV Tupi, a saída de Regina da pasta da cultura não passou despercebido.

"A Regina caiu, você acha que pe bom ou mal pra ela?, questionou Bial em certo ponto do diálogo. "Eu acho que ela caiu quando entrou", disse Duarte, que completou: "chapeuzinho encontrou o lobo e se abraçaram e continuou vamos casar, não casou, vamos casar; e eu tava esperando o resultado do casamento". Bial então disparou: "Acho que o lobo mau só queria comer a chapeuzinho, não queria casar não". O ator então respondeu a gargalhadas: "Jantou ela".

No fim da entrevista, Lima pediu para mandar um recado para a atriz, que recentemente se envolveu em polêmica com um jornalista da CNN. Bial então, abriu o espaço para o recado.

"Eu quero dedicar isso a ex-secretária de Cultura Regina Duarte. Democracia e arte. Reinventar a democracia, democratizar a arte. A democracia é invenção constante, é a criação contínua de novas formas de vida coletiva em liberdade. A arte é o exercício de possibilidades. É projeto e antecipação do conhecimento futuro e da ação de transformação do mundo. Não seguiu isso, dançou. E vai dançar! A arte é a forma de vida coletiva em liberdade. A arte é um exercício de possibilidades". Finalizou o ator.

A conversa permaneceu entre os assuntos mais comentados da noite e madrugada no Twitter.