Lima Duarte critica Regina Duarte: 'se encantou pelo lobo mau'

O mau exemplo do coronel Menezes

Em entrevista publicada no jornal Extra deste domingo (29), no dia de seu aniversário de 90 anos, Lima Duarte falou sobre seu estilo de vida, sua carreira e perspectivas, além de comentar sobre a colega, Regina Duarte.

O assunto começou quando Lima listou os amigos que fez na carreira. “São tantos. Minha companheira Fernanda (Montenegro), a querida Laura (Cardoso), A Bianca e o Guizé (Bin e Sergio, que se tornaram vizinhos de Lima no sítio). Faz tempo que não os vejo. Combinei de fazer um churrasco para eles, mas não sabemos se vai haver mais churrascos e amigos... Ou sairemos dessa mais gordos ou mais loucos”, disse.

Sobre Regina, ele completou: “Convivemos um bom tempo, mas nunca consegui realmente penetrar na alma dela. Quando a vi seduzida pelo atual presidente e vi aquele sorrisinho dela que virou patrimônio nacional, pensei: ‘A Chapeuzinho Vermelho se encantou pelo Lobo Mau. A Regina parece a Chapeuzinho. Tomara que não venha um filho disso daí, já pensou que tragédia?”.

Lima Duarte falou também sobre sua vida isolada no sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo: "Sou um homem recôndito. Gosto de ficar com minhas plantas, meus livros. São eles que me fazem companhia. Às vezes, olho e vejo a morte na esquina. A morte quer me pegar, mas eu fujo dela. Ela fica me esperando: ‘Cadê aquele fdp?’”. brinca ele, que completa: “Ninguém vai viver para sempre. O que me interessa é deixar meus ensinamentos, é saber que, enquanto estive aqui, me diverti”.

A quarentena não mudou muito em sua rotina: "Estou acostumado. Pela forma como nasci e fui criado, minha grande alegria é o pensamento. Eu gosto muito de pensar e tudo o que eu vivo e vejo no mundo são subsídios para o meu pensar”, diz ele, que interage com uma amiga, professora universitária durante a quarentena: “Ela passou a me mandar frases famosas de filósofos no mundo todo adaptadas para o coronavírus e a campanha para ficar em casa. Aí, eu e ela começamos a adaptar também atores nacionais. E passamos o dia criando isso. Qual autor você me sugere?”, questiona ele, convidando para a sua pequena e lúdica travessura.

Lima Duarte está escalado para a série Aruanas, que teve gravações suspensas por conta da pandemia.