Líder do PSL protocola pedido de impeachment de Bolsonaro

A deputada federal Joice Hasselman (PSL-SP), líder do PSL na Câmara dos Deputados, protocolou na noite desta sexta-feira (24) um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, em face às acusações feitas pelo ex-ministro Sergio Moro na coletiva de imprensa realizada no momento de sua demissão, na manhã de hoje.

Segundo Joice, houve "falsidade ideológica" na informação publicada no Diário Oficial da União sobre a exoneração do diretor geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Lá constava que a exoneração ocorreu a pedido de Valeixo, o que foi veementemente negado por Moro, que afirma que o colega vinha sendo assediado constantemente pelo presidente para deixar o cargo. Moro também afirmou que apesar de sua assinatura digital constar no documento, ele não tinha sequer conhecimento de que a decisão seria publicada.

"Segundo o ministro, não houve pedido de exoneração, e Sergio Moro conheceu o pretenso pedido tão somente após sua publicação em Diário Oficial. De pronto, nota-se a prática de ao menos dois atos que configuram Crimes de Responsabilidade do presidente da República", diz o pedido, que também ressalta as interferências feitas por Bolsonaro nas investigações da PF: "notória tentativa de intervenção de Bolsonaro na Polícia Federal, valendo-se das prerrogativas de Chefe de Estado, com o fim de obter informações sensíveis e privilegiadas de uma instituição cuja independência deve ser pilar do Estado Democrático de Direito, havendo, inclusive, a tentativa de interferir em investigações correntes".

O requerimento diz, ainda: "A infração da norma na forma descrita na presente denúncia atrai, inafastavelmente, a perda do mandato e a inabilitação para o exercício de funções públicas pelo prazo de 8 (oito) anos, na forma prevista pelo parágrafo único do art, 52 da Constituição da República".