Justiça Federal em SP veta divulgação de resultado do Sisu

A 8ª Vara Cível Federal de São Paulo concedeu nesta sexta-feira (24/1) liminar que determina que o processo de Sistema de Seleção Unificada (Sisu) seja suspenso assim que as inscrições forem encerradas.

Com a decisão, os resultados não poderão ser divulgados na próxima terça-feira (28/1). Além de paralisar o processo, determina-se que o governo comprove que o erro ocorrido durante a correção de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi devidamente solucionado.