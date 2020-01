Jovem é preso suspeito de já ter assassinado uma pessoa em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Jeferson Bastos, foi preso na noite desta quarta-feira (1) junto com um amigo, no momento em que usavam drogas no bairro do Nova Cidade, na Zona norte de Manaus. As informações são da Polícia Militar.

Segundo militares da 15 Companhia Interativa Comunitária, a equipe foi acionada para verificar a denúncia de tráfico de drogas em rua pública. Na reclamação, a denunciante relatava que um bando estavam usando drogas e comercializando.

Ainda de acordo com a polícia, Os militares foram encaminhados para verificar a veracidade, e ao chegar no local, avistaram Jeferson e um amigo vendendo entorpecentes. Durante consulta jurídica, foi constatado que Jeferson já possuía mandado de prisão por homicídio. O outro homem estava em posse de uma porção de rogas

O caso, junto com os presos, foram levados para à delegacia, onde Jeferson aguardará para ser levado para uma cadeia do Amazonas, já o amigo, passará por audiência de custódia.