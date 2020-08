Jornal Nacional: Bonner lembra falas de Bolsonaro com 100 mil mortos por Covid-19

O ultrapassou neste sábado (8), a triste marca de 100 mil mortos pela covid-19. A marca foi destaque no Jornal Nacional de hoje, que em editorial na abertura desta edição, relembrou o compromisso do presidente com a Constituição Federal.

Em forte discurso, os apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos, falaram sobre as frase polêmicas de Bolsonaro, desde o início da pandemia, como o: “gripezinha”, “não sou coveiro” e o “e daí?”.

Confira o editorial completo:

EDITORIAL DO JN: 100 MIL VIDAS PERDIDAS (Parte 1)

Aqui a parte em que Bonner cita a Constituição Federal.#JN #JornalNacional pic.twitter.com/wlYupcjWyV — Adiel zweı (@adielzwei) August 8, 2020