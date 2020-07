Internauta ironiza foto de Bolsonaro e presidente debocha

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Um internauta ironizou uma foto em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) postou no seu perfil do Facebook. Na imagem, o chefe do Executivo aparece ao lado da filha, Laura, tomando café da manhã neste domingo (26). Bolsonaro não dispensou e reagiu debochando do comentário.

“Café da manhã com cloroquina! #Bolsonaro2022”, escreveu o internauta, que postou apenas um recorte da foto na qual Laura aparece com a fisionomia séria, ao lado do pai, que está sorridente.

“[sic] Guilherme Trindade alguém já te mandou tomar uma Caracu hoje”, respondeu Bolsonaro.

Foto: Reprodução/Facebook