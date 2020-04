Governo Federal publica exoneração de Valeixo novamente e retira assinatura de Moro

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Ao publicar a exoneração do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, na noite desta sexta-feira (24) o Governo Federal voltou a publicar a exoneração do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, mas desta vez sem a assinatura de Moro.

Na manhã de hoje, o ex-juiz da Lava-Jato afirmou que não participou da demissão e que achou ofensivo o seu nome aparecer no ato com assinatura eletrônica, sem ter consentido com isso.

A exoneração de Valeixo continua aparecendo como se tivesse ocorrido "a pedido" do próprio, apesar de que Moro afirmou em seu discurso de demissão na manhã de hoje, que o então diretor-geral da PF não queria sair do cargo. Na noite desta sexta-feira (24), Sergio Moro afirmou via Twitter que Valeixo estava "cansado de ser assediado por Bolsonaro".