Flávio Bolsonaro depõe ao MP sobre suspeita de chefiar esquema das ‘rachadinhas’

Wilson Lima e a solidão do Poder

O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, prestou depoimento nesta terça-feira (7), ao Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc) do Ministério Público do Rio, sobre o caso das ‘rachadinhas’.

De acordo com o grupo Globo, o senador, que é suspeito de ter chefiado o esquema na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, prestou depoimento por videoconferência. A mulher de Flávio também foi intimada a depor, mas de acordo com nota enviada pelos advogados do senador, "com todos os fatos esclarecidos, ela não prestará depoimento"