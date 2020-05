Filho de Bolsonaro era investigado pela PF do Rio, diz ex-superintendente em depoimento

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Carlos Henrique Oliveira, ex-superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, informou em depoimento nesta quarta-feira (13) que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, era investigado em um inquérito em curso na PF do Rio, que averiguava se o Flávio cometeu lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral ao declarar seus bens nas eleições de 2014, 2016 e 2018.

Segundo o jornal O Globo, apesar de contradizer o presidente, Carlos Henrique disse que nunca recebeu cobranças de Bolsonaro a respeito das investigações em andamento. As informações foram consideradas relevantes para os investigadores, podendo ser a prova de que Bolsonaro tinha um interesse pessoal em interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro, ao contrário do que o presidente da República vem afirmando.

O ex-superintendente também afirmou que sua nomeação para o cargo demorou de sair porque Bolsonaro queria nomear outra pessoa para o cargo. "Houve uma demora na nomeação do depoente para esse cargo pois na época houve uma manifestação pública do presidente Jair Bolsonaro, noticiada na imprensa, no sentido que ele, o presidente, desejava que outro delegado assumisse o cargo de superintendente no Rio de Janeiro", disse.