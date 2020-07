Felipe Neto é destaque no Jornal Nacional após ataque em frente à sua casa

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

Felipe Neto concedeu entrevista ao Jornal Nacional nesta quinta-feira (30) após ser alvo de ataques, ameaças e xingamentos na entrada do condomínio onde mora.

O youtuber, que recentemente também ganhou destaque no jornal norte-americano The New York Times, falou sobre as fake news das quais vem sendo vítima nos últimos meses, e também sobre a ida de homens com um carro de som, proferindo xingamentos contra ele em frente à sua casa. Um dos homens se identifica nas redes sociais como "Cavallieri, o guerreiro de Bolsonaro".

"É, Felipe Neto. A gente vai se encontrar em breve. Eu quero ver se tu é macho. (...) Eu quero ver tu tirar onda comigo. Teus seguranças não me intimidam, não, irmão, que aqui também o bonde é pesado.", chegou a dizer o homem em certo momento.

Ao Jornal Nacional, Felipe disse que não imaginou que as coisas chegariam a esse ponto por conta de seus comentários sobre política na internet: "Virem atrás de mim, dentro da minha casa, é um nível de perseguição que eu não imaginei que aconteceria. É o tipo de coisa que você vê em filme, vê em série, mas nunca imagina que realmente aconteça", disse.