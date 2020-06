Fátima Bernardes revela ser a favor da legalização de drogas e aborto

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Em entrevista à revista Veja nesta sexta-feira (19), Fátima Bernardes, 57 anos, abordou assuntos polêmicos e afirmou que apesar de se considerar 'careta', é a favor do direito de escolha das pessoas:

Ao ser questionada sobre descriminalização de drogas, ela disse: "É um assunto com prós e contras, mas sou a favor da legalização. Além de frear o tráfico e diminuir a violência, facilitaria o uso medicinal da maconha, um tema que enfrenta preconceito. Eu sou bem careta. Nunca experimentei droga. Nunca tomei um copo de chope na vida. No máximo bebo um pouquinho de vinho socialmente. Mas acredito firmemente no direito de escolha das pessoas para sua própria vida".

Sobre o aborto, a apresentadora seguiu o mesmo raciocínio: "Sou, pelo mesmo motivo. Pessoalmente, com a estrutura que sempre tive em família, não faria. Mas ninguém tem o direito de decidir sobre as opções do outro.".

Fátima também foi questionada acerca do feminismo, e afirmou: "Sou feminista, sim, por ter lutado por meus espaços desde sempre. Quando fui fazer o Jornal da Globo, por exemplo, as apresentadoras não narravam gol. Eu era louca por futebol e consegui mudar isso.".

Em relação à sua posição política, a ex-Jornal Nacional afirma: "Não gosto da qualificação direita ou esquerda. Eu me considero humanista, com ideias progressistas.".

No bate-papo, Fátima também falou sobre a liberdade de imprensa e comentou a investigação sobre as fake news, das quais ela foi uma das vítimas: "Inventaram que eu tinha reformado a casa e dado 350 000 reais ao Adélio Bispo, autor da facada em Bolsonaro. Fiz um post desmentindo. Em outra ocasião, discuti no ar a questão da ética médica, circulou nas redes que eu defendia bandidos e rebati no próprio programa. A investigação em torno das fake news é urgente. É inacreditável como se apoderam dos canais de informação e veiculam o que bem entendem, de forma desonesta e irresponsável.".