EUA passam China e Itália em número de contágios por coronavírus

Confirmando as previsões de que se tornaria o novo epicentro da pandemia da Covid-19 no mundo, os Estados Unidos ultrapassaram nesta quinta-feira (26) a Itália e a China em número de casos de contágio pelo novo coronavírus.

Segundo o jornal O Globo, os dados oficiais da OMS ainda não foram divulgados, mas sites que monitoram o avanço da doença em tempo real, como o Worlddometer, divulgaram que os EUA já são hoje o país mais afetado. Conforme o Worldometer, os EUA registram 81.896 casos, seguidos da China, com 81.285 e depois da Itália, com 80.589. Vale lembrar que dos três, a Itália é o país com menos habitantes, e a China o mais povoado.

O ritmo avançado de contágio por coronavírus nos Estados Unidos já era esperado porque o país começou com atraso a tomar medidas como a testagem em massa. Os focos de propagação no país também são mais amplos do que nos outros dois países.