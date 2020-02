Escola de samba leva alegoria polêmica e internet reage: 'afrontou'

#Carnaval2020



Eu não to assistindo e nem sei que escola é essa, mas só por esse desfile icônico a minha nota 10 tá garantida

pic.twitter.com/nAVgrBaZOn — ᴄᴀɪᴏ (@caiofavmpcl) February 22, 2020

Começou nesta sexta-feira (21) os desfiles do carnaval paulista, e a Acadêmicos de Vigário Geral, primeira escola desfilar é apontada nas redes sociais de ter feito uma suposta crítica ao Governo do atual presidente Jair Bolsonaro.

A primeira alegoria do grupo trazia um palhaço, com a faixa presidencial e fazendo 'arminhas’ com as mãos. e batendo continência ‘Logo, a internet acho semelhanças com Bolsonaro e dispararam : ‘Bozonaro’.

Nas redes sociais, foi iniciada uma discussão entre internautas que tinha opiniões diferentes sobre o tema: “Pra isso que serve a verba pra cultura?”, "Eu não to assistindo e nem sei que escola é essa, mas só por esse desfile icônico a minha nota 10 tá garantida”, foram alguns dos comentários.