Embaixador dos EUA que se encontrou com Bolsonaro testa negativo para Covid-19

Wilson Lima e a solidão do Poder

O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, testou negativo para a covid-19. Ele esteve no último sábado (4), feriado norte-americano da independência dos EUA, em um almoço, com Bolsonaro, e outros ministros. Em foto, todos aparecem próximos e sem máscara.

A nota divulgada pela Embaixada, afirma que mesmo testando negativo, Chapman e a esposa permanecerão em quarentena.