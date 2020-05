Em depoimento Valeixo diz que Bolsonaro pediu diretor na PF com 'mais afinidade'

O impeachment do governador do Amazonas

O ex-chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo, prestou depoimento nesta segunda-feira (11), na sede da corporação em Curitiba.

Segundo Valeixo, Bolsonaro lhe disse que não tinha nada 'contra sua pessoa', mas queria um diretor-geral com quem tivesse mais afinidade. De acordo com o Uol, Valeixo começou a prestar depoimento às 10:10h da manhã e ainda não terminou.

Ainda estão previstar para hoje as oitivas do delegado Ricardo Saadi, ex-chefe da PF no Rio, e do diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem Rodrigues.