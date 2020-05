Em apoio a manifestação, Bolsonaro volta a falar em intervenção militar: 'Não vamos admitir interferência'

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

O presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir intervenção militar no país nesse domingo (3): "Nós queremos uma independência verdadeira dos Três Poderes. Não vamos admitir interferência". A declaração ocorreu na frente do Palácio do Alvorada, onde um grupo grande de apoiadores organizou um protesto contra o ministroso Supremo Tribnunal Federal (STJ) Alexandre de Moraes e o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia.

O grupo também pediu o fim das medidas de isolamento social e a reativação total do comércio em Brasília. Eles receberam o apoio do presidente que chegou a fazer uma live da rampa do Palácio.

Enquanto outros manifestantes ae concentraram na frente do Congresso Nacional com faixas afirmando que Moraes quer dar um golpe e pedindo a saída dele e de Maia, Bolsonaro aproveitou para quebrar novamente as recomendações dos órgãos de saúde.

Ele decidiu visitar cidades de Goiás e arrastou multidões por onde passou. Em vários momentos abeaçou apoiadores e chegou a declarar que as medidas de apoio "são uma irresponsabilidade".

Jair é favor do isolamento vertical, onde apenas pessoas do grupo de risco deve se manter em casa. Seus seguidores segume se movimentando pelas ruas de Brasília e estão reunidos em uma mega carreataque reúne centenas de pessoas desde a manhã.