Bolsonaro sobre coronavírus: 'Estou perfeitamente bem e fazendo uso da cloroquina'

Wilson Lima e a solidão do Poder

Depois de anunciar que testou positivo para a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro defendeu abertamente o uso da cloroquina e afirmou que está usando a medicação em seu tratamento.

Apesar de apresentar sintomas como febre, dor no corpo e indisposição durante todo o dia de ontem (6), Bolsonaro afirmou que recebeu com surpresa o resultado do exame:”Eu achava que já tinha pegado isso lá atrás por causa da minha vida dinâmica, mas já estou tratando”.

Ele pontuou que desde os primeiros sintomas já começou a receber doses da cloroquina juntamente com a azitromicina:

“Se eu não tivesse tomado a cloroquina preventivamente, estaria contaminando muita gente. A cloroquina na fase inicial chega a ter resultado positivo de quase 100%. Tomei a primeira dose 17h de ontem e 5h da manhã de hoje”.

Ele também afirmou que já realizou exames de tomografia e que nenhuma secreção foi encontrada nos pulmões e garantiu que está em perfeito estado: “Estou perfeitamente bem. Estou seguindo o protocolo para evitar a contaminação de terceiros”, declarou.

Ele também avisou que deve despachar de casa nos próximos dias, apesar ter concedido entrevista pessoalmente a vários jornalista no Palácio do Alvorada.