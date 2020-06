Genro de Silvio Santos, deputado Fábio Farias é nomeado ministro das Comunicações

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

O presidente Jair Bolsonao anunciou, na noite desta quarta-feira (10), em uma publicação em sua conta do Facebook, que vai recriar o Ministério das Comunicações, a partir de um desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

O deputado federal Fabio Faria (PSD-RN) será o titular da nova pasta. Ele casado com Patrícia Abravanel, filha do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos.

Marcos Pontes continuará à frente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações.