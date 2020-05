Defesa de Moro abre mão do sigilo de depoimento à PF

O maior inimigo de Bolsonaro

A defesa do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, informou nesta segunda-feira (4), ao Supremo Tribunal Federal (STF), que abre mão do sigilo do depoimento prestado no último sábado (2) à Polícia Federal.

De acordo com um portal do grupo Globo, a ideia dos advogados é evitar que "trechos isolados" com "interpretações dissociadas do contexto das declarações" sejam divulgados.

"[...] Considerando que a imprensa, no exercício do seu legítimo e democrático papel de informar a sociedade, vem divulgando trechos isolados do depoimento prestado pelo Requerente em data de 02 de maio de 2020, esta Defesa, com intuito de evitar interpretações dissociadas de todo o contexto das declarações e garantindo o direito constitucional de informação integral dos fatos relevantes – todos eles de interesse público – objeto do presente Inquérito, não se opõe à publicidade dos atos praticados nestes autos, inclusive no tocante ao teor", dizem os advogados.