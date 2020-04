‘Decepcionado e surpreso’, diz Bolsonaro sobre comportamento de Sérgio Moro

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou na tarde desta sexta-feira (24) após as declarações de Sérgio Moro ao anunciar a saída do Ministério da Justiça devido à exoneração do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo.

Cercado pelos ministros, Bolsonaro disse ter ficado ‘decepcionado e surpreso’ com o comportamento do ex-ministro.

“Ontem mais uma vez conversamos sobre a substituição na Polícia Federal, esperava em conjunto com o senhor ministro definir um nome para dirigir a Instituição, ainda que pela lei está seja uma prerrogativa exclusiva do Presidente da República. Estou decepcionado e surpreso com o seu comportamento, não se dignou a me procurar e preferiu uma coletiva de imprensa para comunicar sua decisão”, disse.

Bolsonaro também falou sobre o tratamento com os ministros e disse ser leal a eles. “Meu compromisso é com o Brasil e com a democracia. Sempre dei plena liberdade aos meus ministros sem abrir mão do meu poder de veto e da minha autoridade como presidente da República. Sempre mantive diálogos republicanos com todos os meus ministros, temos discordâncias e convergências, mas em qualquer situação mantive o respeito a opinião de todos. Sempre fui leal a eles”, afirmou.

O presidente também negou querer saber sobre investigações e enfatizou que jamais procurou Moro para saber das investigações que estavam sendo realizadas.