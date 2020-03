Coronavírus: Bolsonaro cumprimenta manifestantes em ato pró-governo após descumprir isolamento

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

O presidente Jair Bolsonaro esteve presente na manifestação pró-governo, em Brasília, Distrito Federal.

Mesmo tendo pedido anteriormente que seus eleitores não realizassem as manifestações, desde de a manhã deste domingo (15), ele realizou postagens, os encorajando a realizarem os protestos.

Descumprindo o isolamento ao qual foi colocado para realizar um novo teste para coronavírus, o presidente não só tirou fotos com apoiadores, como cumprimentou grande parte deles no local. O isolamento de Bolsonaro foi determinado após parte de seu comitê que viajou aos EUA, ser diagnosticado com coronavírus.