Carlos Bolsonaro estaria vivendo romance há três meses, segundo colunista

O segundo filho do presidente Jair Bolsonaro parece que decidiu se entregar para o amor. Segundo o colunista Léo Dias, o vereador do Rio de Janeiro está em clima de romance há três meses com publicitária e socialite, Talita Galhardo.

Ainda de acordo com o colunista, Talita mora no mesmo bairro onde a família Bolsonaro tem uma mansão em um condomínio. Sempre discreto, Carlos Bolsonaro prefere manter sigilo sobre o relacionamento, mas amigos bem próximos do novo casal teriam confirmado a informação ao Léo Dias.