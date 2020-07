Em live, Bruno e Marrone saem em defesa de Bolsonaro: 'ele é um cara honesto'

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Em live, Bruno enaltece Bolsonaro pic.twitter.com/0nZSatG79N — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) July 26, 2020

O show online da dupla Bruno e Marrone deste sábado (25) ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, após o cantor Bruno tecer elogios ao presidente Jair Bolsonaro.

O comentário aconteceu durante o intervalo entre músicas, quando o cantor falava sobre as doações feitas para pessoas afetadas pela pandemia que o novo coronavírus causou.

“Eu detesto falar de política, eu gosto de quem faz o bem para todos. Eu falo do Bolsonaro, mas não que eu seja bolsonarista, mas porque ele é um cara honesto. O Brasil estava precisando de pessoas honestas pra limpar essa desgramaiada [sic] que estava aí roubando a gente, eu não quero saber você gosta do Lula ou da puta que pariu. Eu gosto do Brasil e de pessoas honestas. Esse povo não pode roubar o Brasil e esse dinheiro tem que ser distribuído certo”, afirmou.

Marrone também deu sua opinião: "Eu gosto do Bolsonaro"