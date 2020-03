Brasil decreta estado de calamidade por coronavírus; casos de infectados vão a 489

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Em pronunciamento realizado na noite desta quarta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro decretou estado de calamidade no País, em razão do avanço do novo coronavírus.

A medida vai ajudar companhias aéreas, que hoje anunciam mais cancelamentos de bilhetes do que compras de passagens. As companhias também contrário com o auxílio de bancos públicos. Além disso, um Comitê de combate e controle do coronavírus será criado com o objetivo de tomar as medidas necessárias para a preservação e controle da saúde dos brasileiros.

Número de infectados

O Ministério da Saúde informou que 5 novos estados anunciaram seus primeiros casos do Covid-19. O número de infectados no país subiu para 489, com a maioria dos casos concentrados em São Paulo.