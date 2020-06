Bolsonaro veta uso de R$ 8,6 bilhões no combate ao coronavírus a estados e municípios

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

O "Diário Oficial da União" publicou nesta quarta-feira (3) a decisão do presidente da República Jair Bolsonaro que veta o uso do saldo remanescente do Fundo de Reservas Monetárias (FRM), de cerca de R$ 8,6 bilhões, para o combate ao novo coronavírus.

Segundo um site de notícias do Globo, a destinação do dinheiro tinha sido aprovada em maio pelo Congresso Nacional durante a análise de medida provisória editada por Bolsonaro e que extinguiu o fundo.

Bolsonaro também vetou outros trechos do texto aprovado pelos parlamentares, entre eles o que previa a repartição do dinheiro entre estados e municípios para a compra de materiais de prevenção à pandemia.

O presidente sancionou apenas a parte da lei que extingue o fundo, que já estava inativo.