Bolsonaro vai participar de live com Malafaia e outros líderes evangélicos

Sociedade precisa reagir à censura na internet

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou hoje que vai participar de uma transmissão ao vivo com líderes evangélicos. O evento acontece amanhã, às 16 horas.

Segundo o UOL, Bolsonaro publicou um cartaz no seu perfil oficial no Facebook. Na imagem, está escrito que a live é uma "oração em favor das autoridades e do povo brasileiro".

Entre os líderes evangélicos, participa da transmissão o pastor Silas Malafaia. Apoiador do presidente, o líder religioso chegou a dizer em março que não fecharia as igrejas por conta das medidas de isolamento social em razão da pandemia de coronavírus.