Bolsonaro tem sintomas de covid-19, faz exames e é medicado com hidroxicloroquina

O presidente Jair Bolsonaro falou na noite desta segunda-feira (6), que foi ao hospital para realizar exames após sintomas do novo coronavírus.

“Tô evitando (contato) que eu vim do hospital agora, fiz uma chapa agora no pulmão, pulmão tá limpo, fui fazer o exame do covid agora a pouco, mas tá tudo bem”, disse ele a apoiadores no palácio do Alvorada.

De acordo com a CNN, Bolsonaro disse que está com 38°C de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue. Ele contou que está tomando hidroxicloroquina. Por causa dos sintomas, a agenda do presidente para o restante da semana está cancelada.

O resultado do exame de Bolsonaro deve sair na terça-feira (7).