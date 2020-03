Bolsonaro publica decreto que autoriza retorno de atividades religiosas

Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

Bolsonaro divulgou nessa quinta-feira (26), um decreto que permite que cultos, missas e demais atividades religiosas sejam autorizados a continuarem acontecendo. Para isso, o presidente reformulou a lista de serviços essenciais durante a quarentena e incluiu a modalidade.

A única exigência as determinações do Ministério da Saúde sejam obedecidas. O decreto não precisa de aprovação do ConGresso Nacional e por isso, já está valendo . Confira quais serviços foram adicionados a lista:

- Geração e transmissão de energia

Pesquisas científicas e laboratoriais

Perícia médica

Produção de petróleo

Casas lotéricas