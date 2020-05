Bolsonaro leva ministros a manifestação em seu apoio em frente ao Palácio do Planalto

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

O presidente Jair Bolsonaro participou de mais uma manifestação em apoio a ele em frente ao Palácio do Planalto, no fim da manhã deste domingo (17). Dessa vez acompanhado de quase metade de seus 22 ministros aglomerados na rampa, o presidente saudou os apoiadores na frente da Praça dos Três Poderes.

Os ministros presentes foram Augusto Eleno (Gabinete de Segurança Institucional), André Mendonça (Justiça e Segurança Pulblica), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Tereza Cristina (Agricultura), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Abraham Weintraub (Educação).

Usando verde e amarelo, os manifestantes aglomerados gritaram "cloroquina" ao ver o presidente se aproximar. Alguns seguram placas com mensagens como "nossa bandeira jamais será vermelha" e "deixe Bolsonaro trabalhar". Depois de incentivar manifestações anti-democráticas, o presidente fez questão de enfatizar: "Manifestação pura da democracia. Estou muito honrado com isso. O governo federal tem dado todo o apoio para atender as pessoas que contraíram o vírus e esperamos brevemente ficar livre dessa questão, para o bem de todos nós. O Brasil, tenho certeza, certeza, voltará mais forte”.

Ao lado da bandeira do Brasil, um mastro erguia bandeiras de Israel e Estados Unidos.

Segundo o jornal O Globo, Bolsonaro chegou a repreender o ministro Luiz Eduardo Ramos por ter conversado com um repórter. O presidente se negou a falar com a imprensa e carregou no colo um menino fantasiado com farda do Batalhão de Choque da Polícia Militar. O grupo de ministros teve contato com a aglomeração de pessoas, entregando uma bandeira do Brasil aos manifestantes.