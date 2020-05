Bolsonaro lamenta pela 1ª vez as 10 mil mortes por coronavírus no Brasil

O impeachment do governador do Amazonas

O presidente Jair Bolsonaro disse pela primeira vez que lamentava a perda de vidas para a Covid-19, após o Brasil chegar a marca de 10 mil mortes pela doença.

"Eu lamento cada morte que ocorre, a cada hora. Eu lamento", disse o presidente, em entrevista à Folha de São Paulo no fim da tarde, no Palácio da Alvorada.

Após dizer que lamenta as mortes, Bolsonaro voltou a defender que o combate à pandemia passa também pela defesa do emprego: "Cada percentual que se aumenta o número de desempregos no Brasil, a violência cresce também. Morre gente por outras causas, violência. Então é isso que a gente tem que ver".