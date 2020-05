Bolsonaro diz que não tentou interferir na Polícia Federal, fez 'críticas à inteligência da PF'

O gemido da cama no confinamento

O presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais, nessa quinta-feira, e voltou a comentar sobre o vídeo da reunião com ministros no dia 22 de abril. A gravação é apontada pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro como prova de que Bolsonaro tenha tentado interferir politicamente na Polícia Federal.

O presidente disse que as imagens mostram exatamente o contrário.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, é o relator de um inquérito aberto a pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, para investigar o caso. Nesta sexta-feira, o relator deve decidir se autoriza a publicação total ou parcial da gravação.

Jair Bolsonaro voltou a pedir que Celso de Mello mantenha o sigilo de informações estratégicas para o país.

O presidente também voltou a defender o uso da cloroquina no tratamento contra a Covid-19.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participou da transmissão. Ele comemorou a decisão do ministro do Tribunal de Contas da União Augusto Nardes, que viabilizou a construção da malha paulista do sistema ferroviário.

Jair Bolsonaro também anunciou que a terceira parcela do auxílio emergencial deve ser paga daqui a cerca de 30 dias.