Bolsonaro compara coronavírus a chuva: 'Vai molhar 70% de vocês'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a comparar o novo coronavírus a uma chuva, dizendo que 70% da população vai se molhar, ou seja, ser infectada, mas que apenas idosos ou pessoas que pertencem ao grupo de risco terão problemas mais sérios.

"Esse vírus é igual uma chuva, vai molhar 70% de vocês. Isso ninguém contesta. Toda a nação vai ficar livre da pandemia quando 70% for infectada e conseguir os anticorpos. Destes 70%, uma pequena parte, que são os idosos e quem tem problemas sérios, vai ter problemas sérios. Vai passar por isso também", disse hoje em conversa com apoiadores que o aguardavam na portaria do Palácio da Alvorada.

O presidente acrescentou que o que está sendo feito é "adiar" para que os hospitais não fiquem sobrecarregados, mas novamente citou a questão econômica, dizendo que a sociedade "não aguenta ficar parada dois, três meses". "Vai quebrar tudo", afirmou.

"Por demagogia - até a imprensa ali - está uma disputa entre algumas autoridades de quem está mais preocupado com a vida de vocês", afirmou.