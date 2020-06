Bolsonaro chama grupos antifascistas de 'marginais' e 'terroristas'

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

O presidente Jair Bolsonaro chamou Antifas, integrantes de movimentos antifascistas, de “marginais” e “terroristas”. Bolsonaro deu a declaração na noite de terça-feira (3) a apoiadores e jornalistas, depois de ser perguntado, ao chegar ao Palácio da Alvorada, sobre as manifestações nos Estados Unidos.

Segundo um site de notícias do Globo, uma série de protestos se espalharam por cidades norte-americanas após a morte, em Minneapolis, de um ex-segurança que foi asfixiado por um policial branco durante uma abordagem. O policial manteve o joelho sobre o pescoço do homem por mais de oito minutos.

Os protestos têm começado de forma pacífica de dia, mas atos de vandalismo e saques têm sido registrados à noite. Ao se referir, em post em rede social, a protestos em Minneapolis, o presidente Donald Trumpo atribuiu os atos ao que chamou de “anarquistas liderados pelo Antifa”.

Ao ser questionado sobre os EUA, Bolsonaro disse que aqui, no Brasil, há “Antifas em campo”. (Leia mais abaixo sobre o Antifa)

“Olha, começou aqui [no Brasil] com os Antifas em campo. Um motivo, no meu entender, político, diferente [dos Estados Unidos]. São marginais. No meu entender, terroristas”, declarou o presidente.

No último domingo, torcedores de clubes de futebol que se denominavam antifascistas fizeram um protesto pró-democracia na Avenida Paulista, em São Paulo. Houve confrontos com apoiadores de Bolsonaro, que também tinham marcado ato no local em defesa do presidente. A Polícia Militar também entrou em confronto com o grupo pró-democracia e lançou bombas de gás lacrimogêneo. Os torcedores reagiram jogando pedras e paus.

Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que não tem influência sobre grupos e que não convocou ninguém para ir às ruas, mas disse agradecer “de coração” às pessoas que estão apoiando seu governo.

“Até me desculpe aqui, uma parte da imprensa muito grande anunciava o nosso pessoal como movimentos antidemocráticos e do outro lado, o pessoal de preto, como movimentos democráticos”, disse Bolsonaro.