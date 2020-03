Bolsonaro cai no choro e tenta apoio de militares diante de crise no Governo

A sala rosa do PS 28 de Agosto

O presidente Jair Bolsonaro teria chorado ante interlocutores no Palácio do Planalto. Isolado na política, ele tem dado demonstrações de fragilidade na condução da crise do coronavírus e teria até buscado refúgio em militares para tentar controlar novamente o governo.

Segundo a Folha de São Paulo, Bolsonaro reclamou de sofrer críticas incessantes e aponta adversários com favoritismo aos governadores João Doria e Wilson Witzel, com quem tem batido de frente em relação às recomendações de quarentena adotadas.