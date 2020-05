Bolsonaro afirma que recebe 'informações pessoais' de policial civil de Manaus

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou na noite desta sexta-feira (22) que recebe "informações pessoais" de um jornalista, um capitão do Exército e um policial civil em Manaus. A declaração do presidente foi feita em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, de divulgar o vídeo da reunião ministerial que ocorreu em 22 de abril.

“Informação pessoal? É um colega de vocês da imprensa, é um sargento no Batalhão de Operações Especiais no Rio, é um capitão do Exército, é um policial civil em Manaus, é um amigo que eu fiz que gosta de informações, liga pra mim, mantem contato no zap”, disse Bolsonaro.

Segundo o Sistema Globo, o presidente lamentou não ter acesso a informações de "inteligências oficiais", como a Polícia Federal e Forças Armadas. "Eu descubro muitas coisas, porque lamentavelmente eu não descubro via inteligências oficiais, que é da PF, Marinha, Aeronáutica e Exército, e da Abin", falou.

Bolsonaro foi acusado pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro sobre suposta interferência do presidente na Polícia Federal.