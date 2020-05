Bolsonaro admite que falou 'PF' na reunião ministerial, mas que a interferência não era da inteligência, e sim na segurança familiar

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

O presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta sexta-feira (15) que falou a palavra "PF" na reunião ministerial do dia 22 de abril. Ele ressaltou, no entanto, que se posicionou para interferir em assuntos de segurança física de sua família, e não em temas de inteligência e investigações dentro da corporação.

Segundo um site de notícias do Globo, na semana passada, Bolsonaro havia dito que não mencionou o termo "Polícia Federal" durante a reunião. O encontro ministerial é alvo de inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) para investigar denúncias do ex-ministro Sergio Moro de que Bolsonaro tenta interferir politicamente na PF.

O relator do caso, ministro Celso de Mello, vai decidir se torna público o inteiro teor do vídeo.Nesta quinta (14), a Advocacia-Geral da União divulgou a transcrição parcial da reunião, em que aparece o presidente falando "PF". Bolsonaro reconheceu que o texto divulgado pela AGU corresponde à realidade.

"Eu espero que a fita se torne pública para que a análise correta venha a ser feita. A interferência não é nesse contexto da inteligência, não. É na segurança familiar. É bem claro", afirmou o presidente.

Apesar de Bolsonaro afirmar nesta quarta que na reunião falou sobre interferir em questão de segurança familiar, a manifestação da Advocacia-Geral da União (AGU) entregue ao STF mostra que o presidente reclamou da falta de informações da Polícia Federal e declarou que iria "interferir". A declaração transcrita parcialmente pelo governo, no entanto, não deixa claro como ele faria isso.

"E me desculpe o serviço de informação nosso - todos - é uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado, e não dá pra trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final. Não é ameaça, não é extrapolação da minha parte. É uma verdade”, diz trecho da transcrição entregue pela AGU, um dos 22 ministérios do governo federal.