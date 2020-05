Apresentadora da CNN é flagrada fazendo gesto em bastidor de reportagem sobre Bolsonaro

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

A apresentadora Elisa Veeck, do CNN Novo Dia (CNN Brasil), chamou a atenção dos telespectadores ao fazer um gesto de coração nos bastidores de uma reportagem mostrando uma fala de Jair Bolsonaro. Sem imaginar que a câmera cortaria para ela durante um erro no comando de imagens, a jornalista apareceu fazendo o gesto de carinho.

Internautas reagiram ao gesto da apresentadora nas redes sociais. Alguns acreditam ser um 'deboche' de Elisa com o presidente, outros que ela estava demonstrando ser fã de Bolsonaro.

A CNN Brasil, no entanto, se pronunciou afirmando que o gesto nada teve a ver com a reportagem, e que Elisa havia feito o símbolo de coração para o editor-chefe do programa, como forma de agradecimento a uma orientação que ele passou para ela sobre as câmeras.